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В Забайкалье похолодает, пройдут дожди



ИА "Метеоновости" / 14:12 Воскресенье, 28 июля



Небольшой циклонический вихрь и его атмосферные фронты стали причиной сильных грозовых дождей в Забайкалье. В Бурятии 27 и ночью 28 июля выпало до 44 мм осадков, а в Забайкальском крае и того больше, до 50 мм. Но ожидать, что в ближайшие дни осадки прекратятся, не стоит. 29 июля циклонический вихрь переместится к северо-востоку, температура воздуха как в Бурятии, так и в Забайкальском крае понизится - регион окажется в тыловой, холодной части циклона. В Забайкальском крае пройдут дожди, местами сильные и ливневые, прогремят грозы, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с, термометры покажут 21..26 градусов, местами 16..21 выше нуля. В Бурятии местами небольшие и умеренные дожди, по Прибайкалью местами сильные, возможны грозы, в отдельных районах порывы ветра 15-20 м/с, температура воздуха 17..22 градуса, местами 26..31. / meteonovosti.ru /



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