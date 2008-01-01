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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:17 Понедельник, 29 июля



После кратковременной жаркой и сухой погоды, которую подарил москвичам и жителям Подмосковья погожий антициклон, наступило похолодание. Столица и область оказались на пути ультраполярного вторжения. Серия холодных атмосферных фронтов, которые пересекли Москву и область ночью, обеспечит холодный, но солнечный день. При северном ветре, который подует со скоростью 7-12 м/с, температура в Москве в послеполуденные часы не поднимется выше 15..17, по области выше 12..17 градусов. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Атмосферное давление немного подрастет и составит 742 мм рт ст. Относительная влажность около 40%.



Колебания основных метеопаратметров могут стать причиной ухудшения самочувствия метеозависимых людей. Особенно это касается лиц, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников, гипертоников. Желательно контролировать артериальное давление, следует не допускать резких его скачков, вовремя принимать гипотензивные препараты, рекомендованные врачом, купировать болевые симптомы. В домашних условиях помогут облегчить самочувствие горчичники или массаж шейного отдела позвоночника, контрастный душ, ванны с морской солью. Благоприятное действие на организм окажет и соблюдение режима труда и отдыха. / meteonovosti.ru /



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