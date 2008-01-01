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Новости погоды

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Информация о геомагнитном фоне

ИА "Метеоновости" / 10:31 Понедельник, 29 июля

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 17 - 28 июля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабовозмущенного.

По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 29 июля - 7 августа солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка преимущественно от спокойной до слабовозмущенной. / meteonovosti.ru /
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