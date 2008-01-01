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Новости погоды

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Температура на юге Якутии бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 12:20 Понедельник, 29 июля

  Среднесуточная температура воздуха на юге Якутии превышает привычные показатели на 2-4 градуса, тогда как на остальной территории - держится в пределах нормы, а на севере - ниже нормы на 2-4 градуса. Но на севере о рекордах холода говорить не приходится, а на юге их - целых два. 28 июля в Алдане воздух прогрелся до 30,8 градуса, оставив позади рекорд 2011 года (30,3 градуса). А в Ленске термометры показали 34,4 градуса, такой жары здесь не было с 1941 года, да и тогда было 33,1 градуса.

30 июля на севере и северо-востоке Якутии пройдут дожди, на юге осадков не ожидается. Жара заметно ослабеет: днем преобладающая температура 20..25 градусов, на севере и востоке 13..18, на северо-востоке 11..12 градусов. / meteonovosti.ru /
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