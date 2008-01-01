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Новости погоды

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Москва остается во власти холодного циклона

ИА "Метеоновости" / 12:39 Понедельник, 29 июля

  Прогноза синоптиков оправдались: за почти жаркими июльскими выходными последовали прохладные будни последних дней месяца.

В ночь на понедельник столичный регион без существенных осадков прошли атмосферные фронты, за которыми началась адвекция холода. Утро понедельника оказалось почти на 10 градусов холоднее воскресного, и днем температура не превысит 17 градусов.

Всю неделю столичная область будет оставаться в холодной тыловой части мощного высотного циклона, который обоснуется над севером Европейской России и лишь к концу недели сместится на юг Урала.

30 июля при переменной облачности осадков не ожидается, лишь в вечерние часы в отдельных районах могут приниматься небольшие кратковременные дожди. Ночью термометры покажут 8..10 градусов, по области 5..10, днем 14..16, по области 11..16. Средняя суточная температура воздуха окажется на 5-6 градусов ниже нормы. Дискомфорт погоде придаст плотный северо-западный ветер.

31 июля облаков и осадков станет больше. Скажется влияние фронта с севера. Фон температуры ночью сохранится: в Москве 8..10, по области 5..10 градусов. А днем в Москве всего 12..14 градусов. Это почти конец сентября!

1 августа при переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью 8..10, а днем, за счет солнца температура вновь повысится до 15..16 градусов.

2 и 3 августа погода начнет налаживаться. Вероятность небольших дождей сохранится лишь в дневные часы. И ночи и дни статут теплее на 2-3 градуса. И лето продолжится! / meteonovosti.ru /
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