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Новости погоды
Москва остается во власти холодного циклона
ИА "Метеоновости" / 12:39 Понедельник, 29 июля
Прогноза синоптиков оправдались: за почти жаркими июльскими выходными последовали прохладные будни последних дней месяца.
В ночь на понедельник столичный регион без существенных осадков прошли атмосферные фронты, за которыми началась адвекция холода. Утро понедельника оказалось почти на 10 градусов холоднее воскресного, и днем температура не превысит 17 градусов.
Всю неделю столичная область будет оставаться в холодной тыловой части мощного высотного циклона, который обоснуется над севером Европейской России и лишь к концу недели сместится на юг Урала.
30 июля при переменной облачности осадков не ожидается, лишь в вечерние часы в отдельных районах могут приниматься небольшие кратковременные дожди. Ночью термометры покажут 8..10 градусов, по области 5..10, днем 14..16, по области 11..16. Средняя суточная температура воздуха окажется на 5-6 градусов ниже нормы. Дискомфорт погоде придаст плотный северо-западный ветер.
31 июля облаков и осадков станет больше. Скажется влияние фронта с севера. Фон температуры ночью сохранится: в Москве 8..10, по области 5..10 градусов. А днем в Москве всего 12..14 градусов. Это почти конец сентября!
1 августа при переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью 8..10, а днем, за счет солнца температура вновь повысится до 15..16 градусов.
2 и 3 августа погода начнет налаживаться. Вероятность небольших дождей сохранится лишь в дневные часы. И ночи и дни статут теплее на 2-3 градуса. И лето продолжится! / meteonovosti.ru /
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