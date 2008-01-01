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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:39 Понедельник, 29 июля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15,5..16,5 градуса; Северном 14,4..15,7 градуса, Северо-восточном 14,4..17,2 градуса, Восточном 14,1..15,4 градуса, Юго-восточном 14,9..16,3 градуса, Южном 15,1..16,2 градуса, Юго-западном 15,1..16,4 градуса, Западном 14,2..15,7 градуса, Северо-западном 15,2..16,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 14,0..15,4 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 14,6..17,2 градуса, местами порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+15
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29 июл.
+15
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