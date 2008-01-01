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Новости погоды

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Сильные дожди на европейском севере

ИА "Метеоновости" / 13:22 Понедельник, 29 июля

  Непростая ситуация сложилась на севере ЕТР. Здесь погоду диктуют и циклон, и антициклон. Антициклон кружит над Баренцевым морем, а циклон приблизился с юга. На границе двух атмосферных образований дуют резкие порывистые ветра. Атмосферный фронт добавил сильных дождей. В Архангельской области количество выпавших 28 и в ночь на 29 июля осадков достигло 33 мм, а в Коми и того больше, до 41 мм небесной влаги.

30 июля циклонический вихрь отправится далее на север, антициклон сохранит влияние над морем. В Архангельской области пройдут дожди, в отдельных районах сильные. На арктическом побережье ветер в порывах будет усиливаться до 19-24 м/с. Температура воздуха днем 8..13 градусов. В Коми дожди различной интенсивности, местами сильные, в северных районах порывы ветра 17-22 м/с. Днем 13..18 градусов, на северо-востоке 16..21. / meteonovosti.ru /
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