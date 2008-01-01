Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
29 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Пара тропических циклонов на севере Тихого океана

ИА "Метеоновости" / 13:40 Понедельник, 29 июля

  В понедельник в северной половине Тихого океана оказалось уже 2 тропических возмущения. Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами

29 июля атмосферное давление в центре вихря составило 995 гПА, а скорость ветра усилилась до 35м /с. Циклон движется на запад, практически вдоль 15 параллели. Стадии максимального развития он достигнет 31 июля, когда скорость ветра превысит 50 м/с. К 3 августа циклон ослабеет до стадии тропической депрессии.

2 тропический шторм "Флосси" менее интенсивный, образовался 29 июля , с давлением в центре 1005 гПа и скоростью ветра 17м/с, и движется тоже на запад, практически в фарватере "Эрика". К 1 августа скорость ветра в циклоне может достигнуть 50м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Пн.
29 июл.
+15
Вт.
30 июл.
+13
Ср.
31 июл.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Басра		 -1
Потоси

некомфортное место: Певек
комфортное место: Бонн

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100