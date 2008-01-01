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Новости погоды
Пара тропических циклонов на севере Тихого океана
ИА "Метеоновости" / 13:40 Понедельник, 29 июля
В понедельник в северной половине Тихого океана оказалось уже 2 тропических возмущения. Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами
29 июля атмосферное давление в центре вихря составило 995 гПА, а скорость ветра усилилась до 35м /с. Циклон движется на запад, практически вдоль 15 параллели. Стадии максимального развития он достигнет 31 июля, когда скорость ветра превысит 50 м/с. К 3 августа циклон ослабеет до стадии тропической депрессии.
2 тропический шторм "Флосси" менее интенсивный, образовался 29 июля , с давлением в центре 1005 гПа и скоростью ветра 17м/с, и движется тоже на запад, практически в фарватере "Эрика". К 1 августа скорость ветра в циклоне может достигнуть 50м/с. / meteonovosti.ru /
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