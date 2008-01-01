Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
29 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон не оставляет в покое Приволжский округ

ИА "Метеоновости" / 14:03 Понедельник, 29 июля

  Который день не прекращаются дожди в Приволжском округе. Виной тому - активный циклонический вихрь и его атмосферные фронты. 28 и ночью 29 июля сильные грозовые дожди наблюдались в Пермском крае (выпало до 26 мм осадков) и в Башкортостане (до 28 мм).

30 июля циклон переберется ближе к северу, осадки ослабеют, а температура воздуха понизится. В Пермском крае пройдут дожди различной интенсивности, ночью термометры покажут 5..10 градусов, днем воздух прогреется до 12..17. В Башкортостане местами небольшие дожди. ночью 5..10 тепла, при прояснении местами в воздухе и на поверхности почвы слабые заморозки до нуля градусов, днем воздух прогреется до 13..18, местами до +23 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+16
Вт.
30 июл.
+15
Ср.
31 июл.
+15
Чт.
1 авг.
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Гадамес		 -12
Беллинсгаузен

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100