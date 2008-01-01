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Циклон не оставляет в покое Приволжский округ



ИА "Метеоновости" / 14:03 Понедельник, 29 июля



Который день не прекращаются дожди в Приволжском округе. Виной тому - активный циклонический вихрь и его атмосферные фронты. 28 и ночью 29 июля сильные грозовые дожди наблюдались в Пермском крае (выпало до 26 мм осадков) и в Башкортостане (до 28 мм).



30 июля циклон переберется ближе к северу, осадки ослабеют, а температура воздуха понизится. В Пермском крае пройдут дожди различной интенсивности, ночью термометры покажут 5..10 градусов, днем воздух прогреется до 12..17. В Башкортостане местами небольшие дожди. ночью 5..10 тепла, при прояснении местами в воздухе и на поверхности почвы слабые заморозки до нуля градусов, днем воздух прогреется до 13..18, местами до +23 градусов. / meteonovosti.ru /



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