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Новости погоды
Циклон не оставляет в покое Приволжский округ
ИА "Метеоновости" / 14:03 Понедельник, 29 июля
Который день не прекращаются дожди в Приволжском округе. Виной тому - активный циклонический вихрь и его атмосферные фронты. 28 и ночью 29 июля сильные грозовые дожди наблюдались в Пермском крае (выпало до 26 мм осадков) и в Башкортостане (до 28 мм).
30 июля циклон переберется ближе к северу, осадки ослабеют, а температура воздуха понизится. В Пермском крае пройдут дожди различной интенсивности, ночью термометры покажут 5..10 градусов, днем воздух прогреется до 12..17. В Башкортостане местами небольшие дожди. ночью 5..10 тепла, при прояснении местами в воздухе и на поверхности почвы слабые заморозки до нуля градусов, днем воздух прогреется до 13..18, местами до +23 градусов. / meteonovosti.ru /
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