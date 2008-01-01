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Новости погоды

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Сильные ливни на юге Иркутской области

ИА "Метеоновости" / 14:26 Понедельник, 29 июля

  Не успели южные районы Иркутской области оправиться от июньского наводнения, как ему на смену пришло еще одно. Активные атмосферные фронты, пересекающие регион, принесли обильные дожди на юг Иркутской области. 28 июля и в ночь на 29 июля количество выпавших осадков достигло 230 мм, при том, что месячная норма для этих мест - около 100 мм. Прошедшие ливни усугубили и без того сложную обстановку. По данным Гидрометцентра России, в бассейнах рек Ия, Уда, Ока, Белая наблюдалось повышение уровня воды на 200-400 см, на реках Бирюса, Китой, Иркут - на 100-200 см; на реке Ия у города Тулун уровень превысил неблагоприятную отметку на 63 см. До 31 июля прогнозируется повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках, возможно затопление населенных пунктов; на реках Бирюса, Уда, Белая ожидается спад уровня воды. / meteonovosti.ru /
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