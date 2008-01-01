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Новости погоды

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Жара на янтарном берегу

ИА "Метеоновости" / 14:47 Понедельник, 29 июля

  Очень теплый воздух не долго продержался на крайнем западе России. В минувшие дни температура воздуха повышалась до 30 градусов и более. Жарко в Калининградской области и сегодня, термометры показывают 29 градусов, на небе видны редкие облака. Но надолго теплый воздух не задержится. За холодным фронтом температура воздуха заметно понизится. Прохождение фронта прогнозируется в Калининградской области ближе к вечеру 29 июля. В вечерние часы термометры покажут 17..22 градуса, днем 30 июля жара спадет до 22..27 градусов. 31 июля и 1 августа ожидаются солнечными, но, по курортным меркам, совсем не теплыми, 20..25 градусов. А ночи и вовсе прохладные, 10..15 градусов. Очень холодная для этого времени года вода в Балтийском море: всего лишь 16..17 градусов, значение, близкое к минимальному. / meteonovosti.ru /
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