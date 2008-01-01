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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 29 июля

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 10м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,9..17,6 градуса; Северном 16,1..17,7 градуса, Северо-восточном 16,3..17,1 градуса, Восточном 15,7..16,4 градуса, Юго-восточном 16,8..18,3 градуса, Южном 16,5..17,9 градуса, Юго-западном 16,4..18,3 градуса, Западном 15,9..17,9 градуса, Северо-западном 17,0..17,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 16,7..17,1 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16,3..18,5 градуса, местами порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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