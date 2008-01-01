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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:32 Понедельник, 29 июля
Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона с центром над Средним Уралом. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 13..15 градусов, по области 12..16. Ветер северный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%. / meteonovosti.ru /
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