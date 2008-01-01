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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:30 Вторник, 30 июля



С северными ветрами холодные воздушные массы продолжат вторжение в Московский регион, но благодаря антициклону (его южной периферии) на небе будет светить солнце и хоть не сильно, но всё же прогревать приземные слои.



По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 30 июля при переменной облачности максимальная температура воздуха в столице составит 14..16 градусов, по области 11..16. Осадки маловероятны. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с. Атмосферное давление в течение дня значительно не изменится и будет ниже нормы, 741 мм рт ст..



В целом, погодные условия не предъявляют повышенных требований к приспособительным механизмам организма.



Причиной появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения общего самочувствия может быть пониженное атмосферное давление. Особенно это касается лиц, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников, гипертоников. Желательно контролировать артериальное давление, следует не допускать резких его скачков, вовремя принимать гипотензивные препараты, рекомендованные врачом, купировать болевые симптомы. В домашних условиях помогут облегчить самочувствие горчичники или массаж шейного отдела позвоночника, контрастный душ (с температурой от 25 градусов до 36 градусов и, завершая теплой водой). Помогут улучшить общее состояние ванны с морской солью или травой мелиссы, которые рекомендуется принимать за 1,5-2 часа до сна и температура не должна быть выше 35-36 градусов. Благоприятное действие окажут и прогулки на свежем воздухе.



Геомагнитный фон 30 июля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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