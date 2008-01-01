

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о геомагнитном фоне



ИА "Метеоновости" / 10:31 Вторник, 30 июля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 18-29 июля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного.



По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что с 30 июля по 8 августа солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка преимущественно от спокойной до слабо возмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 1 и 4 августа. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



