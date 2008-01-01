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Новости погоды

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Рекордный холод в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 10:52 Вторник, 30 июля

  В 6 часов утра 30 июля в населенном пункте Черусти термометры показывали +3,1 градуса. Это стало рекордом минимальной температуры воздуха, когда-либо наблюдавшейся в Московской области в этот день. До этого самая холодная ночь 30 июля была в Клину с минимальной температурой +3,9 градуса.

В Москве самая низкая температура воздуха была на 24 км МКАД, температура понизилась до 5,2 градуса. 6,3 градуса было на территории Бутова.

На ВДНХ минимальная температура составила 9,5 градуса. Это самая холодная ночь нынешнего июля. / meteonovosti.ru /
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