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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока сохранятся сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 11:15 Вторник, 30 июля

  Циклоны, зачастившие в южные районы Дальнего Востока, ежедневно пополняют копилку осадков. Вот и минувший понедельник не стал исключением. Сильные дожди, которые сопровождались грозами, прошли в Забайкалье, где выпало 15 мм, на юге Хабаровского края более 40 мм.

В середине недели очередной циклон будет штурмовать южнее районы Дальнего Востока. На юге Приамурья дожди и ливни. В Хабаровском крае, по мере продвижения циклона, в эпицентре ненастья будут находиться центральные и южные районы, где дожди, местами сильные и очень сильные, с грозами.

Очень сильные дожди спровоцировали высокие паводки проходят на реках Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края. Наблюдаются затопления поймы рек, подтапливаются дороги, жилые дома, приусадебные участки. Ожидаемые сильные и очень сильные дожди могут спровоцировать на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. / meteonovosti.ru /
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