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На побережье Европейского Севера сильный ветер



ИА "Метеоновости" / 11:42 Вторник, 30 июля



Накануне Европейский Север находился под влиянием циклона, который не только отметился дождями разной интенсивности и продолжительности, но и штормовым ветром до 25 м/с.



Во вторник центр циклона располагается в районе Республики Коми, а на Кольский полуостров выдвинулся гребень арктического антициклона. Однако, циклон начнет совершать попятное движение, стремясь вернуться в Архангельскую область. А это значит, что арктическое побережье Европейского Севера окажется в зоне сильных градиентных ветров.



Сильные ветры сохранятся на севере Республики Коми, на побережье Ненецкого округа, Мурманской и Архангельской областей, а в Двинском заливе Белого моря ветер может быть и более 30 м/с. / meteonovosti.ru /



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