|
|
|
Новости погоды
Крым манит солнцем и летним теплом
ИА "Метеоновости" / 12:01 Вторник, 30 июля
Курортный сезон в разгаре, и те, кто еще не отдыхал, выбирая место проведения отпуска, обязательно учитывают погоду.
И Крым в ближайшие дни будет отвечать всем требованиям курортников: много солнца и комфортного тепла воды и воздуха.
Вторая декада июля в Крыму выдалась прохладной, на 2-3 градуса ниже многолетних значений, но к концу месяца погода решила исправиться. Дожди в основном обходили полуостров стороной, и температура днем превышала 30 градусов.
В середине недели Крым будет находиться в теплом секторе циклона. При переменной облачности осадков не ожидается, на побережье ночью 21..25, а днем температура повысится до 29..34 градусов.
Во второй половине недели местами могут перепадать небольшие дожди кратковременного характера, но на температуре это никак не отразится: по ночам на побережье 21..26, и днем до 33 градусов.
В выходные дни, по вине атмосферного фронта, дождей станет больше и жара немного спадет: днем в субботу 26..31, в воскресенье 24..29 градусов.
Вода у берегов Крыма очень теплая: в Евпатории 22 градуса, в Керчи 26-27, в Ялте и Алуште 24, в Феодосии 25 градусов.
Погода в выходные дни позволит с удовольствием принимать не только морские ванны, но и воздушные. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.