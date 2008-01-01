

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Крым манит солнцем и летним теплом



ИА "Метеоновости" / 12:01 Вторник, 30 июля



сезон в разгаре, и те, кто еще не отдыхал, выбирая место проведения отпуска, обязательно учитывают погоду.



И Крым в ближайшие дни будет отвечать всем требованиям курортников: много солнца и комфортного тепла воды и воздуха.



Вторая декада июля в Крыму выдалась прохладной, на 2-3 градуса ниже многолетних значений, но к концу месяца погода решила исправиться. Дожди в основном обходили полуостров стороной, и температура днем превышала 30 градусов.



В середине недели Крым будет находиться в теплом секторе циклона. При переменной облачности осадков не ожидается, на побережье ночью 21..25, а днем температура повысится до 29..34 градусов.



Во второй половине недели местами могут перепадать небольшие дожди кратковременного характера, но на температуре это никак не отразится: по ночам на побережье 21..26, и днем до 33 градусов.



В выходные дни, по вине атмосферного фронта, дождей станет больше и жара немного спадет: днем в субботу 26..31, в воскресенье 24..29 градусов.



Вода у берегов Крыма очень теплая: в Евпатории 22 градуса, в Керчи 26-27, в Ялте и Алуште 24, в Феодосии 25 градусов.



Погода в выходные дни позволит с удовольствием принимать не только морские ванны, но и воздушные. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



