Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
30 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Крым манит солнцем и летним теплом

ИА "Метеоновости" / 12:01 Вторник, 30 июля

  Курортный сезон в разгаре, и те, кто еще не отдыхал, выбирая место проведения отпуска, обязательно учитывают погоду.

И Крым в ближайшие дни будет отвечать всем требованиям курортников: много солнца и комфортного тепла воды и воздуха.

Вторая декада июля в Крыму выдалась прохладной, на 2-3 градуса ниже многолетних значений, но к концу месяца погода решила исправиться. Дожди в основном обходили полуостров стороной, и температура днем превышала 30 градусов.

В середине недели Крым будет находиться в теплом секторе циклона. При переменной облачности осадков не ожидается, на побережье ночью 21..25, а днем температура повысится до 29..34 градусов.

Во второй половине недели местами могут перепадать небольшие дожди кратковременного характера, но на температуре это никак не отразится: по ночам на побережье 21..26, и днем до 33 градусов.

В выходные дни, по вине атмосферного фронта, дождей станет больше и жара немного спадет: днем в субботу 26..31, в воскресенье 24..29 градусов.

Вода у берегов Крыма очень теплая: в Евпатории 22 градуса, в Керчи 26-27, в Ялте и Алуште 24, в Феодосии 25 градусов.

Погода в выходные дни позволит с удовольствием принимать не только морские ванны, но и воздушные. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+12
Вт.
30 июл.
+15
Ср.
31 июл.
+15
Чт.
1 авг.
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -4
Беллинсгаузен

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гализан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100