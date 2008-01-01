Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 30 июля
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 11м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14,1..15,8 градуса; Северном 13,5..15,2 градуса, Северо-восточном 14,0..15,3 градуса, Восточном 13,6..14,5 градуса, Юго-восточном 14,7..15,9 градуса, Южном 14,5..16,4 градуса, Юго-западном 13,9..15,0 градуса, Западном 13,3..15,1 градуса, Северо-западном 14,6..15,6 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 12,9..14,2 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 13,7..16,2 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /