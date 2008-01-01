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Новости погоды

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Рекордные холода Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:57 Вторник, 30 июля

  В начале этой недели на Европейскую территорию ворвался арктический воздух, который и переместил из лета в осень. Основной его заток пришелся на север, северо-запад, в центр и Поволжье Европейской России, среднесуточная температура воздуха 29 июля оказалась ниже многолетних значений на 6-8 градусов. В ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.

В Мурманске 29 июля в ранние утренние асы столбик термометра опустился до отметки +4.8 градуса, предыдущий рекорд +4.9 наблюдался в 1962 и 1972 годах. До рекордно низких значений опускалась температура и в Карелии. В Кемь-Порту +5.3, что ниже прежнего значения на 0.9 градуса девятнадцатилетней давности. В населенном пункте Паданы новый абсолютный минимум +7, предыдущий +7.1 был зафиксирован в том же 2000 году. В Выборге (Ленинградская область) новый рекорд температуры для 29 июля +9.8, что ниже прежнего на 0.2 градуса семидесятилетней давности. В Бологом (Тверская область) тоже обновился абсолютный минимум, новый +6, что ниже прежнего на 1.2 градуса, продержавшегося с 1962 года. В Костроме в ранние утренние часы 29 июля воздух остывал до +6 градусов, тем самым остался позади 1948 год со значением 7.8 градуса. Во Владимире было +6.3, а в 1991 году 29 июля наблюдалось +7.7 градуса. / meteonovosti.ru /
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