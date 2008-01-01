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На Украине жара, в Киеве потоп



ИА "Метеоновости" / 13:22 Вторник, 30 июля



В начале этой недели на Украине господствовал жаркий воздух, в большинстве районов температура воздуха превышала +30, а в Киеве она приблизилась к отметке +32.



Во второй половине дня 29 июля Киев оказался а зоне атмосферного фронта, который и обрушился ливневыми дождями, в результате выпало 13 мм, гремели грозы, выпадал град, местами промчался шквал. Сильные ливни залили дороги в столице, что способствовала созданию нештатных ситуаций.



В середине недели на Украине прошумят дожди кратковременного характера, местами с грозами и шквалами 15-20 м/с. Жара спадет днем до 23..28, в южной части еще 30..34 градуса, в Киеве 23..25. В начале августа на Украине только 19..24. / meteonovosti.ru /



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