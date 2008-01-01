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Новое тропическое возмущение на северо-западе Тихого океана
ИА "Метеоновости" / 13:50 Вторник, 30 июля
На северо-западе Тихого океана, на акватории Южно-Китайского моря, сформировалось новое тропическое возмущение. Давление в центре 998гПа, максимальная скорость ветра вблизи центра 15 м/с, с порывами 21 м/с. 30 июля на 9 часов по московскому времени малоподвижен.
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Сутки спустя, 31 июля, тропическая депрессия переместится в район с координатами 19.8 градуса северной широты, 112.0 градусов восточной долготы, давление в центре понизится до 994 гПа, скорость ветра возрастет до 18 м/с, с порывами 26 м/с и перейдет в стадию тропического шторма. Продвигаясь на северо-запад со скоростью 15 км/час, он может задеть китайский остров Хайнань. / meteonovosti.ru /