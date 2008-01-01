Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
30 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Новое тропическое возмущение на северо-западе Тихого океана

ИА "Метеоновости" / 13:50 Вторник, 30 июля

  На северо-западе Тихого океана, на акватории Южно-Китайского моря, сформировалось новое тропическое возмущение. Давление в центре 998гПа, максимальная скорость ветра вблизи центра 15 м/с, с порывами 21 м/с. 30 июля на 9 часов по московскому времени малоподвижен.

Сутки спустя, 31 июля, тропическая депрессия переместится в район с координатами 19.8 градуса северной широты, 112.0 градусов восточной долготы, давление в центре понизится до 994 гПа, скорость ветра возрастет до 18 м/с, с порывами 26 м/с и перейдет в стадию тропического шторма. Продвигаясь на северо-запад со скоростью 15 км/час, он может задеть китайский остров Хайнань. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+16
Ср.
31 июл.
+14
Чт.
1 авг.
+13
Пт.
2 авг.
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Басра		 -1
Беллинсгаузен

некомфортное место: Тянь-Шань
комфортное место: Токма

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100