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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:36 Среда, 31 июля



С северными ветрами холодные воздушные массы продолжат вторжение в Московский регион.



По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 31 июля при облачной с прояснениями погоде, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 12..14 градусов, по области 11..16. Ветер северо-западного направления 7-12, местами с порывами 15 м/с. Атмосферное давление в течение дня значительно не изменится и будет ниже нормы, 738 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 65%.



Последние дни июля в столице не балуют теплом. Сохранится прохладная погода с температурой ниже климатической нормы на 8-10 градусов, в ночные и вечерние часы влажность воздуха повышенная, атмосферное давление на пониженном фоне упадет еще на несколько единиц. Содержание кислорода выше нормы, что для людей, страдающих кислородной недостаточностью, является благоприятным внешним фактором.



А вот для большинства метеозависимых людей такая погода может стать причиной ухудшения самочувствия и обострения целого "букета" заболеваний. Наиболее остро обострения могут наблюдаться у лиц, склонных к сосудистым нарушениям - при артериальной гипертонии и гипотонии, вегето-сосудистой дистонии, атеросклероза сосудов, при частых приступах стенокардии и мигрени и др. Чтобы избежать тяжелых симптомов недомогания, следует заранее принять назначенные врачом лекарственные препараты, по возможности ограничить тяжелые физические нагрузки, и чаще бывать на воздухе, что поможет снизить проявления дефицита кислорода в организме.



Прохладная погода может негативно сказаться и на самочувствии лиц, страдающих хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, поэтому с профилактической целью желательно также использовать как медикаментозные, так и домашние обезболивающие и противовоспалительные средства.



Геомагнитный фон 31 июля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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