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Новости погоды

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Самый холодный июль столетия в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:38 Среда, 31 июля

  Заканчивается июль, в Москве, как и в центральных областях России, он выдался прохладным. Аномалия средней месячной температуры будет повсюду отрицательной.

В столице, на станции ВДНХ, аномалия температуры в целом за месяц составит -1,1 градуса, на ТСХА и в МГУ -1,6 градуса.

Уходящий месяц окажется самым холодным в текущем, 21 столетии.

До нынешнего года самыми прохладными, с аномалией -0,3..-0.1 градуса, были только июли 2017 и 2006 годы соответственно.

Последний раз в центральном месяце лета в Москве столь значимая отрицательная аномалия температуры воздуха ( -1,4 градуса) отмечалась в 1987 году. / meteonovosti.ru /
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