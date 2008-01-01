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Новости погоды

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31 июля - самый холодный день лета

ИА "Метеоновости" / 11:14 Среда, 31 июля

  С сутками 31 июля нынешнего лета, несмотря на оставшиеся часы, у синоптиков уже имеется полная ясность: они станут самыми холодными в Москве в завершающемся месяце. Теперь проследим еще одну интригу: возможно, сегодня состоится и самый холодный день лета 2019 в Москве?

Из-за холодного ультраполярного вторжения, которое именно 31 июля в Московском регионе достигло своего апогея, эти сутки окажутся самыми холодными в завершающемся июле, что идет в разрез с многолетними климатическими данными и с нашими устоявшимися представлениями об июльской погоде. По климату 31 июля является самыми теплыми сутками центрального летнего месяца и лета в целом со среднесуточной температурой 18,9 градуса.

Пока конкуренцию последним суткам июля 2019 года составляют сутки 29 июня, когда средняя температура воздуха составила 10,7 градуса. Минувшей ночью в столице по данным метеостанции ВДНХ температура понизилась до 8,3 градуса, сегодня днем по прогнозам Метеобюро Москвы и Московской области в столице не теплее 12..14 градусов. / meteonovosti.ru /
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