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Новости погоды

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Ураган "Эрик" пройдет южнее Гавайских островов

ИА "Метеоновости" / 11:19 Среда, 31 июля

  Урагана "Эрик" достиг стадии максимально развития. Атмосферное давление в центре составило 952 гПа, скорость ветра превысила 50 м/с, а порывы достигали силы 70 м/с.

В первых числах августа ураган станет ослабевать. К 3 августа он окажется южнее Гавайских островов, на широте 17 градусов севера, скорость ветра в циклоне снизится до 20 м/с, порывы ослабеют до 25 м/с.

Представлять опасность тропический циклон, который первым в этом сезоне достиг стадии урагана в этом районе Тихого Океана, может лишь для судов, находящихся в указанной акватории. / meteonovosti.ru /
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