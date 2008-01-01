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Новости погоды
Ураган "Эрик" пройдет южнее Гавайских островов
ИА "Метеоновости" / 11:19 Среда, 31 июля
Урагана "Эрик" достиг стадии максимально развития. Атмосферное давление в центре составило 952 гПа, скорость ветра превысила 50 м/с, а порывы достигали силы 70 м/с.
В первых числах августа ураган станет ослабевать. К 3 августа он окажется южнее Гавайских островов, на широте 17 градусов севера, скорость ветра в циклоне снизится до 20 м/с, порывы ослабеют до 25 м/с.
Представлять опасность тропический циклон, который первым в этом сезоне достиг стадии урагана в этом районе Тихого Океана, может лишь для судов, находящихся в указанной акватории. / meteonovosti.ru /
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