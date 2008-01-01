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Из климатической летописи 31 июля по Москве



ИА "Метеоновости" / 11:41 Среда, 31 июля



Абстрагируясь от чрезмерного похолодания в конце нынешнего июля в столице, сообщаем об аномальной жаре, которая отмечалась 31 июля 1920 года, когда воздух в Москве раскалился днем до 36,4 градуса. Более высокой температуры 31 июля с тех пор не было ни разу.



Справедливости ради отметим, что утро 31 июля 2019 года не стало самым холодным за всю историю инструментальных наблюдений за погодой. Минувшим утром облачные массивы фронта окклюзии прикрыли землю от выхолаживания, также дождь и умеренный ветер сдержали экстремальное понижение температуры.



Рекордно холодным выдалось ясное, тихое утро 31 июля в 1971 году, когда столбик термометра опустился до отметки +6.1 градуса. Тогда наиболее ярко проявил себя процесс ночного выхолаживания приземного слоя воздуха при ясном небе в тихую ночь.



В 1984 году в этот день на Москву обрушился сильный дождь, выпало 28.4 мм при норме месяца 94 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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