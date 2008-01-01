

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:34 Среда, 31 июля



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь, порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,5..12,5 градуса; Северном 10,3..11,2 градуса, Северо-восточном 10,7..11,5 градуса, Восточном 10,5..11,7 градуса, Юго-восточном 10,8..11,5 градуса, Южном 10,8..12,0 градуса, Юго-западном 10,6..11,7 градуса, Западном 10,3..11,6 градуса, Северо-западном 10,7..11,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 10,0..10,2 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 10,5..12,5 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



