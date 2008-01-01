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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:34 Среда, 31 июля

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь, порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,5..12,5 градуса; Северном 10,3..11,2 градуса, Северо-восточном 10,7..11,5 градуса, Восточном 10,5..11,7 градуса, Юго-восточном 10,8..11,5 градуса, Южном 10,8..12,0 градуса, Юго-западном 10,6..11,7 градуса, Западном 10,3..11,6 градуса, Северо-западном 10,7..11,7 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 10,0..10,2 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 10,5..12,5 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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