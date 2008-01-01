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Погода на курортах Средиземноморья



ИА "Метеоновости" / 13:34 Среда, 31 июля







В конце прошлой недели приземные солнечные антициклоны, сформировавшиеся под высотным гребнем и поддержавшие экстремальную жару над большей частью Зарубежной Европы, ослабели и разошлись в разные стороны. В средней тропосфере над Центральной и Южной Европой восстановился пока слабо выраженный западно-восточный перенос: атлантические циклоны получили доступ на континент. И погода на курортах Средиземноморья стала менее устойчивой и не такой жаркой.



Жаре не дают "настояться" ставшие регулярными в последние дни июля интенсивные, а порой и очень сильные летние ливни с грозами.



В выходные дни циклон с развитой системой атмосферных фронтов вышел на Британские острова, его фронты прошлись с запада на восток и дотянулись до курортов Средиземноморья. Над севером итальянского сапога на волне контрастного атмосферного фронта даже закрутился очень активный циклон.



Сильные ливни, активная грозовая деятельность отмечались 27 и 28 июля на севере и в центральных районах Италии, затем штормовая погода с грозовыми ливнями перекочевала на запад Балканского полуострова. В Риме за сутки 28 июля выпало 18 мм осадков, что сразу перекрыло месячную норму осадков, которая в июле для столицы Италии оставляет 13 мм. В Подгорице норма по осадкам перевыполнена более чем в 4 раза, причем в основном за счет сильных и очень сильных дождей 28, 29 и 30 июля.



После небольшого перерыва в дождях в последний день июля синоптическая ситуация над Средиземноморьем повторяется. Атмосферные фронты с волнами опять тянутся от циклонического вихря над Великобританией на Лазурный берег и на север Италии. Затем, несколько потеряв в активности, они пойдут на Балканы и в Центральную Европу.



На курортах бывшей Югославии в ближайшие дни местами кратковременные дожди, температура будет близкой к норме начала августа, не выше 26..31 градуса. В Италии также в отдельные дни дожди, особенно сильные и с грозами в последний день июля на озерах Комо и Гарда и на Амальфийском побережье, где всего неделю назад температура повышалась до 35..37 градусов. В ближайшие несколько дней температура будет колебаться около средних многолетних значений: 27 .. 32 градуса.



В Греции дожди маловероятны, эта страна останется самой жаркой из всех средиземноморских государств в начале третьего месяца лета с температурой 35 градусов и выше. В Испании жара начнет набирать обороты с 1 августа.



На курортах Лазурного берега кратковременные дожди будут приниматься регулярно, поэтому в первые дни августа в Ницце не выше 27..29 градусов, потом станет на пару градусов жарче. / meteonovosti.ru /



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