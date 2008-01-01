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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:36 Среда, 31 июля

  Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона, один из центров которого расположится над Нижегородской областью. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 11..13 градусов, по области 10..13 Ветер северный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 75-85%. / meteonovosti.ru /
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