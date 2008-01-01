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Новости погоды
В Поволжье обновлены столетние минимумы температуры
ИА "Метеоновости" / 16:55 Среда, 31 июля
В последние дни июля небесная канцелярия во многих регионах средней полосы и в Поволжье распорядилась завершить центральный месяц лета со значительной отрицательной аномалией. Этот прохладный июль и так вызывал нарекания и недовольство, но понадобилась заключительная точка, чтобы окончательно погубить помидоры на дачных участках.
Из-за продолжительного ультраполярного вторжения в климатические справочники будут внесены значительные поправки, касающиеся минимальных суточных экстремумов.
Некоторые минимальные рекорды не обновлялись с начала прошлого века. Здесь отличились некоторые города и поселки Среднего Поволжья.
В г. Земетчино Пензенской области 30 июля под утро воздух остыл до рекордных 3,7 градусов, прежний суточный минимум продержался с 1913 года, более 100 лет он имел значение, 5,1 градуса.
В Безенчуке Самарской области прежний минимум продержался ровно 110 лет, с 30 июля 1909 года! И его значение было ровно на 4 градуса выше! А со вчерашнего дня он равен 4,5 градуса. / meteonovosti.ru /
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