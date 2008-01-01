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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:22 Четверг, 1 августа
Предстоящим днем высотный малоподвижный циклон сохранит свое влияние в столичном регионе. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 14..16, по области 11..16 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт ст.
В начале августа в столичном регионе сохранится прохладная погода, атмосферное давление подрастет, но останется ниже нормы. Кислородный режим атмосферы благоприятный и содержание в приземном слое воздуха превышает климатическую норму. Для людей с хронической кислородной недостаточностью это является благоприятным внешним фактором, что следует использовать для организма: чаще бывать на свежем воздухе, совершать терренкуры с сочетании с дыхательной гимнастикой.
Колебания атмосферного давления в сочетании с прохладной погодой могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей, особенно с длительно текущими хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистой, бронхо-легочной системы, суставов и позвоночника, и сопровождаться симптомами обострения. Следует выполнять рекомендации лечащих врачей, принимать лекарственные препараты, а также использовать методы поддерживающей терапии. Порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревогу у тех, кто страдает психо-эмоциональными нарушениями.
Геомагнитный фон 1 августа прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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