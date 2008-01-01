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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:19 Четверг, 1 августа



По данным ИЗМИРАН (Центра прогнозов космической погоды), солнечная активность 19 - 31 июля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабовозмущенного.



Ожидается, что 31 июля - 9 августа солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка в основном спокойной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 31 июля и 2-3 августа. / meteonovosti.ru /



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