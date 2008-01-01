Новости погоды
На Дальневосточном побережье сохраняется жаркая погода.
ИА "Метеоновости" / 11:33 Четверг, 1 августа
Если в центральных районах Дальневосточного региона температура ниже климатической нормы на 2-4, а в восточных районах Якутии и прилегающей территории Чукотского АО отрицательная аномалия достигает 6-8 градусов, то на дальневосточном побережье тепло, а на юге Хабаровского края и в Приморье даже жарко: днем столбики термометров превышают 30-ти градусные значения.
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Жара сохранится там и завтра, а вот к выходным она ослабеет, увеличится вероятность дождей. Прохладнее станет и на Камчатке, где накануне в Соболеве был перекрыт абсолютный максимум температуры: 31 августа были внесены изменения в инструментальные наблюдения за погодой, новый абсолютный максимум теперь 24,0 градуса, предыдущий 23,9 наблюдался в 2010 году. / meteonovosti.ru /