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Новости погоды

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Выходные дни не порадуют москвичей теплом

ИА "Метеоновости" / 12:03 Четверг, 1 августа

  Начало августа не принесет жителям столичного региона долгожданного тепла. Мощный циклон, что "кружит" над северо-востоком Европейской России продолжает выносить холодный воздух из Заполярья в Центр Европейской России. Циклоническая циркуляция распространяется до тропосферных высот и "сдвинуть" такой вихрь очень трудно.

Завтра и в выходные дни в столичном регионе сохранится прохладная погода, не обойдется и без дождей, однако пройдут они не везде и будут небольшими. Под утро температура будет понижаться в Москве до 10..12, в Подмосковье до 7..12 градусов. Днем максимальные ее значения не превысят в столице 16..18, по области 14..19 градусов. Средняя же суточная температура не доберет до климатической нормы 4-5 градусов и будут больше соответствовать концу августа - началу сентября.

Мало изменится характер погоды и в первый рабочий день предстоящей недели и лишь ко вторнику дневная температура может достигнуть 20-ти градусных значений. / meteonovosti.ru /
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