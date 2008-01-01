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В Западной Сибири сыро, ветрено и свежо



ИА "Метеоновости" / 12:38 Четверг, 1 августа



Циклон, центр которого сегодня прибыл в Ямало-Ненецкий округ, накануне отметился сильным грозовым дождем, в ночь на четверг зона сильных дождей охватила и среднее течение Оби. В предстоящие сутки этот циклон вольется в систему другого циклона, мощного и обширный, выросшего до больших высот, чей приземный центр сейчас располагается над Средней Волгой.



Сегодня, в теплом секторе циклона, в Омской области жарко, до +34 градусов, местами прошумят небольшие дожди с грозами, возможен град, ветер местами окрепнет в порывах до 20 м/с. На юге Тюменской области с дождями разной интенсивности и продолжительности, на западе сильные, прогремят грозы и ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с. Влияние циклона скажется и а автономных округа, где тоже с дождями от небольших до умеренных, местами с грозами и ветром в порывах 11-16 м/с.



В последний рабочий день на этой неделе циклон переместится на Тюменскую область, которую и будет заливать дождями, местами сильными, с грозами при ветре в порывах до 18 м/с. В течение суток 14..19, днем местами до +24 градусов. Зона грозовых дождей разной интенсивности и продолжительности накроет и среднее течение Оби, на крайнем западе дожди ожидаются сильные, ветер окрепнет в порывах до 16 м/с. А вот Омская область окажется в тыловой части циклона, температура резко понизится днем уже после +34, всего 21..26, лишь на юго-востоке до +31. / meteonovosti.ru /



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