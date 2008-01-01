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Рекордные холода Европейской России и Урала



ИА "Метеоновости" / 13:19 Четверг, 1 августа



От Балтики до Урала и от Белого моря до юга Черноземья температурный режим никак не придет в согласие с календарем. Конец июля и начало августа - самое теплое время лета. В этом же году средние суточные температуры июля и начала августа на 4-8 градусов ниже обычных и больше соответствуют началу сентября. Виной тому мощный циклон, что "кружит" над северо-востоком Европейской России и Полярным Уралом. Циклоническая циркуляция распространяется до больших высот, циклон медленно перемещается вокруг своей оси. По его периферии на Европейскую Россию продолжает выносится холодный воздух из Заполярья, поддерживая не по - сезону прохладную и даже холодную погоду.



Прошедшей ночью вновь были перекрыты абсолютные минимумы температуры в ряде районов Европейской России и Урала. Так в Сыктывкаре температура понижалась до 3.0 градусов (предыдущий минимум 3,3 градуса отмечался в 1926 году); были перекрыты минимумы температуры в городах Рыбинск и Переславль-Залесский Ярославской области. Минимумы соответственно составили 6,7 и 6,2 градуса . Предыдущие наблюдались в 1971 году и составили 8,0 градусов в Рыбинске и 7,0 в Переславль -Залесском. Рекордно низкие температуры наблюдались и в Рязанской области, так в городе Елатьма было 4.8 градуса, что ниже прежнего рекорда, продержавшегося с 1962 года на 1 градус. Не устояли рекорды в Нижегородской области, где в Лукоянове было 5,6 градусов (предыдущий рекорд в 1962 году составил 5,8 градусов); в Чувашском городе Порецкое, где под утро было 5,0; в Пензе было 7,4 градуса (предыдущий рекорд 8,3 градуса в 1962 году). Рекордно низкие температуры отмечались также в ряде городов Удмуртии, Челябинской и Свердловской областях.



Прохладная погода сохранится еще несколько дней, так что не новые рекорды не исключены. / meteonovosti.ru /



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