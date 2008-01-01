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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:13 Пятница, 2 августа

  Предстоящий день окажется для москвичей и жителей Подмосковья прохладным. Среднесуточная температура воздуха снова не доберет до нормы 4-5 градусов. В тыловой части циклона, при облачной погоде с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 16..18, по области 14..19 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление низкое 741 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

В столичном регионе сохранятся не очень комфортные условия для значительной категории людей. Для людей со сниженными функциональными резервами организма, особенно при наличии хронических заболеваний, такие погодные условия могут стать провоцирующим фактором и привести к появлению симптомов обострения. Даже у практически здоровых людей, лиц молодого возраста в такие дни возможно ухудшение самочувствия, настроения, снижение умственной и физической активности, преобладание психо-эмоционального дискомфорта.

Профилактические мероприятия должны включать в первую очередь лечение основного заболевания, полноценный отдых, препараты, нормализующие и поддерживающие нервную систему. Следует избегать тяжелых стрессовых и физических нагрузок, и, конечно, использовать саму природу: независимо от погоды стараться больше гулять на свежем воздухе, т.к. содержание кислорода остается выше нормы. / meteonovosti.ru /
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