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К выходным в Крыму дождей станет больше



ИА "Метеоновости" / 10:10 Пятница, 2 августа



Холоду, захватившему большую часть территории Европейской России и Урала, не удалось добраться до южных районов, где лето в разгаре. Температурный режим там вполне соответствует календарю, правда без ливней, гроз и даже града не обходится.



Так, в Крыму в предстоящие сутки днем воздух прогреется до 27-32 градусов, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.



К выходным, с приближением атмосферного фронта, вероятность дождей увеличится, и пройдут они уже в большинстве районов, местами могут быть сильными, с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 18м/с, а в воскресенье и до 20 м/с. Температура медленно будет понижаться, в воскресным днем уже 24-29 градусов, что для данного времени года обычное дело.



Температура же воды у берегов Крыма вполне комфортная, 25-26 градусов. / meteonovosti.ru /



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