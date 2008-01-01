

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ильин день и без грозы?



ИА "Метеоновости" / 11:29 Пятница, 2 августа



По народным приметам, 2 августа положено греметь грозе, в честь Ильи- пророка. Считалось, что с этого дня заканчивается лето и начинается период дождливой погоды. Но в этом году все не так: казалось, что лето в Средней полосе закончилось в начале июля. А погода на Ильин день уже больше подходит началу сентября. И конечно, при редких прояснениях в облаках в тылу мощного циклона, сегодня грозы ждать не приходится!



Лишь вечером можно ожидаться раскаты салютов по случаю праздника ВДВ! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



