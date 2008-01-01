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Новости погоды
Ильин день и без грозы?
ИА "Метеоновости" / 11:29 Пятница, 2 августа
По народным приметам, 2 августа положено греметь грозе, в честь Ильи- пророка. Считалось, что с этого дня заканчивается лето и начинается период дождливой погоды. Но в этом году все не так: казалось, что лето в Средней полосе закончилось в начале июля. А погода на Ильин день уже больше подходит началу сентября. И конечно, при редких прояснениях в облаках в тылу мощного циклона, сегодня грозы ждать не приходится!
Лишь вечером можно ожидаться раскаты салютов по случаю праздника ВДВ! / meteonovosti.ru /
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