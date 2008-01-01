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Что можно ждать от августа в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:01 Пятница, 2 августа







По данным ВДНХ, средняя месячная температура воздуха в августе составляет +16.4 градуса, а нормальным считается месяц, если отклонения от средней составляет не более градуса.



За последние 140 лет количество "теплых" и "холодных" месяцев распределилось примерно одинаково: 40 и 31 соответственно.



И все же холодным август чаще всего отмечался в ранние годы. А самым холодным в истории метеонаблюдений он остается в 1899 году, когда средняя за месяц температура воздуха составила всего 13.1 градусов, то есть на 3.3 градуса ниже средних многолетних значений.



Последний раз огорчил погодой август в 1987 году, в нем средняя температура не дотянула до нормы почти полтора градуса. И с тех пор подобных сюрпризов этот месяц москвичам не преподносил.



За минувшие 32 года он был либо теплым, либо соответствовал норме. А с 2010 года и вовсе существенно превышал ее. Кстати, именно август 2010 года остается рекордно теплым за весь период метеонаблюдений. Среднемесячная температура в нем более, чем на 5 градусов превысила норму и составила на ВДНХ 21.8 градусов. На 0.1 градуса отстал от рекорда август 1938 года.



Август текущего года пока не спешит вернуть лето в Москву. За первый календарный день среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы на 6-7 градусов. Но надежду москвичи не теряют. К середине месяца температура должна приблизиться к норме, а в дальнейшем и превысит ее. В отдельные дни второй половины месяца ожидается повышение максимальной температуры до 21..26 градусов. / meteonovosti.ru /



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