

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги июля в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 12:17 Пятница, 2 августа



Июль в столичной области запомнится холодной погодой. Аномалия средней месячной температуры воздуха составила на станции ВДНХ -1,5 градуса, в МГУ и на ТСХА -1,8 градуса. В текущем столетии это самый холодный июль, а за последние 140 лет он войдет лишь в число 20 самых холодных. По аномалии он схож с 1965 и 1979 годом. Самый теплый день в Москве был 27 июля, температура повышалась до 29 градусов, а самая холодная ночь (и не только июля, но и всех прошедших дней лета!!) была 31 июля. В последней пятидневке месяца в Москве похолодало на 10-12 градусов.



Центральный месяц лета в Москве оказался холоднее своего предшественника. В июле среднее месячная температура составила 16.7 градусов, а в июне она была 19.6 градусов. Подобная перестановка случается крайне редко.



По количеству осадков: за месяц на ВДНХ выпало 71мм ( 79% от нормы, на ТСХА 64,6 мм (67% от нормы), в МГУ 79,2 мм ( 92% от нормы. На большей территории Подмосковья норма по осадкам была выполнена. Более 100 мм выпало за месяц на севере и западе Подмосковья, что сказалось на повышении уровня малых рек.



В целом за прошедшие дни лета аномалия температуры воздуха сохраняется положительной, в среднем 0,8 градуса. Поэтому делать выводы о летнем сезоне 2019 года пока рано. Есть надежда на тепло в августе. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



