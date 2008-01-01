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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 2 августа

  В 12 часов в Москве облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13,5..14,3 градуса; Северном 13,3..14,0 градуса, Северо-восточном 13,1..14,0 градуса, Восточном 12,8..13,5 градуса, Юго-восточном 13,0..13,9 градуса, Южном 12,1..13,9 градуса, Юго-западном 12,0..13,2 градуса, Западном 12,4..13,8 градуса, Северо-западном 13,4..14,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 12,9..13,5 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 12,0..12,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+13
Сб.
3 авг.
+17
Вс.
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+14
Пн.
5 авг.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+50
Эль-Кувейт		 -7
Оруро

некомфортное место: Кослан
комфортное место: Риверсайд

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