Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 2 августа
В 12 часов в Москве облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13,5..14,3 градуса; Северном 13,3..14,0 градуса, Северо-восточном 13,1..14,0 градуса, Восточном 12,8..13,5 градуса, Юго-восточном 13,0..13,9 градуса, Южном 12,1..13,9 градуса, Юго-западном 12,0..13,2 градуса, Западном 12,4..13,8 градуса, Северо-западном 13,4..14,0 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 12,9..13,5 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 12,0..12,9 градуса. / meteonovosti.ru /