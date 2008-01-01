

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 2 августа



В 12 часов в Москве облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13,5..14,3 градуса; Северном 13,3..14,0 градуса, Северо-восточном 13,1..14,0 градуса, Восточном 12,8..13,5 градуса, Юго-восточном 13,0..13,9 градуса, Южном 12,1..13,9 градуса, Юго-западном 12,0..13,2 градуса, Западном 12,4..13,8 градуса, Северо-западном 13,4..14,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 12,9..13,5 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 12,0..12,9 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



