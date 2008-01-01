Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
2 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Август начался с рекордов холода

ИА "Метеоновости" / 12:48 Пятница, 2 августа

  Уже в первый августовский день почти вся территория Европейской России оказалась в холодном воздухе. Средняя температура на 4-6 градусов была ниже нормы, а в Поволжье не дотянула до средних многолетних значений 8 градусов. В ряде пунктов на северо-востоке территории температура достигла рекордных значений. Так в столице Республики Коми, в Сыктывкаре, под утро она понизилась до 2.7 градусов, что на 0.3 градуса ниже предыдущего рекорда, удерживающегося с 1944 года.

Но не только в северных районах температура понизилась до критических отметок. В Воронеже под утро термометры показали +7 градусов, оставив позади предыдущий рекорд 1971 года со значением +7.1 градуса.

Еще южнее, в Саратове минимальная температура в первый день августа оказалась 9.6, предыдущий рекорд, 10.4 градуса отмечался в 1948 году.

Холод докатился и до Приазовья. В Цимлянске Ростовской области обновлен суточный рекорд минимальной температуры. Для 1 августа новое значение, 13.3 градуса (предыдущий рекорд, 13.6, отмечался в 1975 году).

Холодная погода на всей территории от Белого до Черного морей сохранится, как минимум, еще неделю. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+13
Сб.
3 авг.
+17
Вс.
4 авг.
+14
Пн.
5 авг.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Эль-Кувейт		 -7
Оруро

некомфортное место: Кослан
комфортное место: Риверсайд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100