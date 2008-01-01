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Август начался с рекордов холода



ИА "Метеоновости" / 12:48 Пятница, 2 августа



Уже в первый августовский день почти вся территория Европейской России оказалась в холодном воздухе. Средняя температура на 4-6 градусов была ниже нормы, а в Поволжье не дотянула до средних многолетних значений 8 градусов. В ряде пунктов на северо-востоке территории температура достигла рекордных значений. Так в столице Республики Коми, в Сыктывкаре, под утро она понизилась до 2.7 градусов, что на 0.3 градуса ниже предыдущего рекорда, удерживающегося с 1944 года.



Но не только в северных районах температура понизилась до критических отметок. В Воронеже под утро термометры показали +7 градусов, оставив позади предыдущий рекорд 1971 года со значением +7.1 градуса.



Еще южнее, в Саратове минимальная температура в первый день августа оказалась 9.6, предыдущий рекорд, 10.4 градуса отмечался в 1948 году.



Холод докатился и до Приазовья. В Цимлянске Ростовской области обновлен суточный рекорд минимальной температуры. Для 1 августа новое значение, 13.3 градуса (предыдущий рекорд, 13.6, отмечался в 1975 году).



Холодная погода на всей территории от Белого до Черного морей сохранится, как минимум, еще неделю. / meteonovosti.ru /



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