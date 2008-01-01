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Сильные дожди на черноморских курортах



ИА "Метеоновости" / 13:16 Пятница, 2 августа



1 августа через запад Черноморского побережья Кавказа проходил атмосферный фронт. На волне это фронта прошли сильные дожди, прогремели грозы. На участке Новороссийск - Геленджик выпало более половины месячной нормы осадков. При этом ненастье обошло Сочи, хотя грозы гремели и там.



В ближайшие выходные дни дожди на Европейский юг принесет южный циклон. Он сформируется на волне атмосферного фронта над Балканами и начнет подниматься на северо-восток. В субботу циклон охватит ненастной зоной Крымский полуостров, а в воскресенье пожалует в Краснодарский край. В выходные дни на южных курортах ожидаются сильные дожди с грозами, градом и усилением ветра. В районе Новороссийска порывы могут достичь 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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