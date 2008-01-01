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Новости погоды

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Хайнань заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 13:28 Пятница, 2 августа

  Курортный остров Хайнань в Южно-Китайском море оказался во власти тропического циклона "Wipha". Ветер в циклоне достигал 20м/с, а порывы 30 м/с. За сутки на остров выпало более 150 мм осадков.

Август для туристов не самый лучшее время для посещения. В это время тропические циклоны, которые достигают стадии тайфуна, нередко беспокоят остров.

3 августа тропический циклон со скоростями ветра 20м/с выйдет на Вьетнам, и превратится в тропическую депрессию. / meteonovosti.ru /
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