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Хайнань заливают дожди



ИА "Метеоновости" / 13:28 Пятница, 2 августа



Курортный остров Хайнань в Южно-Китайском море оказался во власти тропического циклона "Wipha". Ветер в циклоне достигал 20м/с, а порывы 30 м/с. За сутки на остров выпало более 150 мм осадков.



Август для туристов не самый лучшее время для посещения. В это время тропические циклоны, которые достигают стадии тайфуна, нередко беспокоят остров.



3 августа тропический циклон со скоростями ветра 20м/с выйдет на Вьетнам, и превратится в тропическую депрессию. / meteonovosti.ru /



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