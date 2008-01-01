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Южный циклон прольет дожди в Черноземье



ИА "Метеоновости" / 14:56 Пятница, 2 августа



Южный циклон, сформировавшийся на волне атмосферного фронта над Балканами, взял курс на северо-восток. Первыми его встретит Крымский полуостров и Краснодарский край, где в выходные дни ожидаются сильные ливни с грозами, градом и усилением ветра. Циклон будет продолжать подниматься на северо-восток и ненастной зоной заденет и Центральный федеральный округ. Но в больше степени его влияние проявится в южных и юго-восточных областях округа.



В ночь на воскресенье на большей части территории Черноземья осадков еще не ожидается, а уже в дневные часы циклон заявит о себе небольшим дождем. Максимальная температура будет в пределах от 16 до 21 градуса.



Начало следующей недели ожидается в Черноземье дождливым, местами дожди могут быть сильными и сопровождаться порывистым ветром. Температура понизится на пару градусов.



На остальной территории Центрального округа дождей будет немного, но температура понизится значительнее. Так, в центре округа днем всего от 11 до 16 градусов. / meteonovosti.ru /



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