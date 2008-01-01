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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:11 Суббота, 3 августа

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 16..18, по области 14..19 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 60%.

В Москве и области сохранится прохладная и не очень комфортная для многих погода. Температура по-прежнему ниже климатической нормы, атмосферное давление пониженное. Такая погода может способствовать обострению у людей, страдающих хроническими заболеваниями. И даже вполне здоровые могут испытывать ухудшение самочувствия, настроения, снижение умственной и физической активности. Специалисты рекомендуют профилактические мероприятия, которые должны включать в первую очередь лечение основного заболевания, больше отдыхать, препараты, нормализующие и поддерживающие нервную систему. Следует избегать тяжелых стрессовых и физических нагрузок, и, конечно, независимо от погоды стараться больше гулять на свежем воздухе, т.к. содержание кислорода остается выше нормы. / meteonovosti.ru /
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