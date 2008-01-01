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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:06 Суббота, 3 августа

  Начавшийся август пока не радует москвичей летней погодой. Вот и в субботний день максимальная температура в городе прогнозируется от 16 до 18 градусов. Это теплее, чем в предыдущие дни, но, тем не менее, ниже нормы. Но рекордных значений температура не достигнет. Он останется в 1911 году, когда под утро температура понизилась в Москве до 6.3 градусов.

Еще дальше сегодняшней температуре до рекорда суточного максимума. Самым жарким 3 августа отмечалось в 2010 году, максимальная температура составила 34.8 градусов.

В теплом августе прошлого года в ночные часы температура составляла 17.7, а днем повысилась до 29.3 градусов. Осадков не было. / meteonovosti.ru /
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